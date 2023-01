Borsa: Milano +0,5% con Europa piatta dopo avvio Wall street

MILANO, 27 GEN - La prima parte dei dati macroeconomici della giornata dagli Stati Uniti e l'avvio di Wall street non hanno mosso i mercati azionari, con i listini europei che ondeggiano attorno alla parità. Milano è di qualche frazione la Borsa migliore con un aumento dello 0,5%, con Londra, Amsterdam e Madrid piatte, mentre Parigi cede lo 0,2% e Francoforte lo 0,1%. Sempre chiara la tensione sui titoli di Stato del Vecchio continente, con il rendimento del Btp a 10 anni in rialzo di 8 punti base al 4,1% e lo spread con il Bund tedesco a quota 185. Listino azionario di Mosca leggermente sopra la parità nonostante il gas continui a limare i minimi dal dicembre 2021 e al momento viaggi in calo di circa due punti percentuali a 54 euro al Megawattora. In questo quadro in Piazza Affari, Saipem (+3%) e Tenaris (+2,7%) sfruttano bene la solidità del petrolio tra gli 81 e gli 82 dollari al barile. Generalmente tranquille le banche, qualche vendita su Pirelli, che cede poco meno di un punto percentuale.

