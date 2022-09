Borsa: Milano (+0,8%) tiene con Europa in attesa di Moody's

MILANO, 30 SET - Mercati azionari del Vecchio continente sempre positivi alla boa di metà giornata, anche se in lieve rallentamento: la Borsa migliore resta Milano, ieri la più pesante, che sale dello 0,8% in attesa dell'avvio di Wall street e del rating di stasera di Moody's sull'Italia. Le altre Borse crescono attorno al mezzo punto percentuale, con Mosca che ora scende dell'1% nell'indice Moex in rubli e sale del 5% nell'Rtsi espresso in dollari. Il biglietto verde infatti sta ripartendo, con l'euro di nuovo in calo a quota 0,976. Tiene invece lo spread sui valori dell'apertura, con un chiaro allentamento della tensione sui titoli di Stato di tutti i Paesi europei e il rendimento del Btp che ondeggia attorno al 4,5%. Il petrolio difende gli 82 dollari al barile, mentre il gas si muove al ribasso del 4% a 195 euro al megawattora con il future in scadenza a novembre. In Piazza Affari accelera Tim che sale del 4% a 0,19 euro, con Prysmian in aumento di tre punti percentuali e Unicredit con Banca Generali in crescita del 2,6%. Deboli Stm (-0,8%) e Stellantis, che scende dello 0,7%. Tra i gruppi a minore capitalizzazione ancora in scivolata Mps che, in attesa dell'aumento di capitale, cede il 6%. In forte recupero Mfe-Mediaset (i due titoli recuperano dai minimi il 5 e il 7%) in attesa di novità sull'offerta non vincolante su M6 in Francia.

