Borsa: Milano (+1%) solida dopo Wall street, corre Tenaris

MILANO, 03 OTT - Mercati azionari del Vecchio continente attorno alla parità dopo l'avvio di Wall street, con l'eccezione della Borsa di Madrid (+0,7%) e soprattutto del listino di Milano (+1% l'indice Ftse Mib) spinte dal netto miglioramento dei titoli di Stato. Sempre molto forte Mosca che sale di quattro punti percentuali, sostenuta soprattutto dal prezzo del petrolio, che sale sugli 84 dollari al barile. In Piazza Affari il greggio spinge Tenaris, che corre del 7% oltre i 14 euro, con Eni in rialzo del 3,5%. Nel settore del credito forte Banco Bpm (+3,6%), seguita da Mediobanca in rialzo del 2,8%. Sempre in calo dopo la gran corsa di venerdì Banca Generali, che scende del 2,6%. Nel paniere a minore capitalizzazione Mps cresce del 3,5% a 24,6 euro, mentre i titoli Mfe-Mediaset salgono di quattro punti in attesa di novità sull'offerta per l'acquisto della televisione francese M6, da parte sua stabile a Parigi.

