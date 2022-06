Borsa Milano (+2,7%) guida rimbalzo Europa, attese Bce e Fed

MILANO, 15 GIU - Si confermano in crescita le Borse europee malgrado i futures americani abbiano ridotto i guadagni con l'avvicinarsi della decisione della Fed sui tassi per tenere a bada l'inflazione. A sostenere il rimbalzo dei listini del Vecchio Continente, con in vetta Piazza Affari (+2,7%) dopo sei sedute negative, è la riunione straordinaria della Bce per una strategia in grado di mantenere l'integrità della zona euro, evitando tensioni pericolose sugli spread. Oltre all'euro (in rialzo a 1,04 sul dollaro) è il differenziale fra Btp e Bund che ne beneficia: è sceso a 221,1 punti col rendimento sotto il 4% (al 3,89%) aiutando la ripresa dei titoli finanziari, diffusa su tutte le piazze europee. A Milano Intesa fa +5,6%, Unicredit +5,4%, Generali +5,1%. Va male solo Tenaris (-2,49%) ma resta indietro anche Eni (+0,36%) col taglio della forniture di Gazprom in una giornata comunque di debolezza del greggio. Lima gli aumenti ma non cala invece il prezzo del gas, che resta a ridosso dei 100 euro al Mwh (99,5 euro).

