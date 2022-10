Borsa: Milano (+2%) accelera con Europa dopo Wall street

MILANO, 17 OTT - Mercati azionari del Vecchio continente in chiaro rialzo con l'avvio di Wall street e le trimestrali della grandi banche statunitensi: la Borsa migliore è quella di Madrid che sale de 2,3%, con Francoforte in crescita del 2,1% e Milano del 2%. Lo spread Btp-Bund scende a 241 punti base con una forte riduzione dei rendimenti sui titoli di Stato europei: il bond inglese a 10 anni cede 37 'basis point' sotto il 4% dopo la cancellazione del grande piano taglia-tasse in deficit. In Piazza Affari Stellantis spicca con un aumento del 2,7%, con Tim ed Enel sulla stessa linea. In crollo (-90%) i diritti sull'aumento di capitale di Mps.

