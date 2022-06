Borsa: Milano accelera (+1,15%), sprint Stm e Stellantis

MILANO, 06 GIU - Accelera Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in rialzo dell'1,15% a 24.464 punti. Risale a 206,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento iannuo italiano in calo di 5,1 punti al 3,338%. In luce sul paniere principale Stm (+1,8%), in linea con l'andamento del settore in Asia e nel resto d'Europa, così come avviene per Stellantis (+1,5%) nel comparto auto. Bene Tenaris (+1,6%), spinta dalle quotazioni del greggio e dell'acciaio, Cnh (+1,21%), Intesa (+1,18%), Unicredit (+1,13%), Banco Bpm (+1,02%) ed Eni (+0,95%). Poco mossa Bper (+0,08%), fiacche Saipem (-0,04%) ed Atlantia (-0,05%)

