Borsa: Milano accelera (+1%) con banche e Tim

MILANO, 26 SET - Piazza Affari migliora in attesa dell'avvio di Wall street: l'indice Ftse Mib ha tocato un rialzo dell'1%, con la Borsa di Milano che si conferma la più solida di giornata in Europa, dove i listini azionari oscillano attorno alla parità, con l'esclusione di Londra e Madrid che cedono circa mezzo punto percentuale. Sempre molto male Mosca, che scivola di oltre il 5%, con il gas in calo del 7% a 172 euro. Nervosi i titoli di Stato: lo spread tra Btp e Bund oscilla su quota 237 dopo aver toccato un massimo di giornata a 240 punti base, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 4,46%. In Piazza Affari molto bene Fineco (+5%) con il settore bancario positivo, seguita da Tim che cresce del 4,8%. Deboli Enel e Inwit, in ribasso di oltre un punto percentuale.

