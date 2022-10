Borsa: Milano accelera (+2%) con Europa e discesa del gas

MILANO, 24 OTT - Migliora ancora Piazza Affari in parallelo alla discesa del prezzo del gas, facendo un po' meglio delle altre Borse europee anche grazie al forte allentamento della pressione sui titoli di Stato: l'indice Ftse Mib sale del 2% in linea con la Borsa di Madrid. Parigi sale dell'1,8% e Francoforte dell'1,7%, mentre Londra è più cauta (+0,5%) con le tensioni politiche in Gran Bretagna. Il rendimento del Btp con scadenza a 10 anni scende di 17 punti base (-23 i bond inglesi), con lo spread che resta piuttosto stabile su quota 225. Il gas ad Amsterdam, dopo aver toccato un minimo sotto i 94 euro al Megawattora, ondeggia su quota 95.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA