Borsa: Milano accelera con utility e banche, Ftse Mib +0,8%

MILANO, 27 OTT - Accelera Piazza Affari che si porta in testa alle Borse europee, tutte positive con la sola eccezione di Parigi (-0,2%) mentre il mercato scommette su un rallentamento della stretta monetaria della Bce e Wall Street vede S&P e Dow Jones salire dopo il ritorno alla crescita del pil nel terzo trimestre. Il Ftse Mib avanza dello 0,8% trainato dalle banche, che beneficiano del rialzo dei tassi, e dalle utilities. In Vola Saipem (+12,2%) dopo aver alzato la guidance sui risultati 2022, seguita da Hera (+4,5%) e Italgas (+4,5%). Tra i bancari si mettono in luce Banco Bpm (+3,5%) e Mediobanca (+2,9%) dopo i conti. A picco invece Diasorin (-7,8%), Stm (-6,5%) e Moncler (-5,8%).

