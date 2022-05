Borsa: Milano accentua il calo (-0,8%), corre A2a, sale Tim

MILANO, 04 MAG - Accentua il calo Piazza Affari nel pomeriggio (-0,8%), più delle altre principali Borse europee, con lo spread Btp-Bund a 196 punti, sui livelli del maggio 2020, dopo un picco a 198,8 punti intorno alle 15.50. Il rendimento del decennale italiano è al 2,946%, dopo un picco al 2,987%, sui livelli di fine 2018-inizio 2019. Nel listino principale corre A2a (+2,7%), che aveva già iniziato la seduta spinta dalla raccomandazione di acquisto degli analisti di Citigroup, e va bene Tim (+1%), dopo i conti trimestrali sopra le attese in Brasile e in attesa di quelli del gruppo in serata. Guadagnano i petroliferi, da Eni (+0,8%) a Saipem (+0,8%), con il greggio che corre (wti +3,5%) a 105,9 dollari al barile e il brent a 108,4 dollari. Sofferenti le banche, da Intesa e Unicredit (-1,5%), Fineco e Bper (-1,9%) a Banco Bpm (-2,9%). Patisce Ferrari (-4,6%) nel giorno dei conti del primo trimestre. In perdita Moncler (-1,1%), in attesa dei conti a mercati chiusi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA