Borsa: Milano ancora in calo con Interpump, Leonardo e Mps

MILANO, 01 SET - Quinta consecutiva in calo per Piazza Affari, ancora una volta sotto pressione per i timori di una recessione europea e per la prospettiva di un rialzo dei tassi consistente da parte della Bce la prossima settimana. L'indice Ftse Mib ha chiuso in calo dell'1,19%, sui minimi da oltre un mese, appesantito dalle vendite su Interpump (-3,6%), Leonardo (-3,4%), Exor (-2,9%), Moncler (-2,5%) e Saipem (-2,5%). Cali superiori ai due punti percentuali anche per Mediolanum (-2,3%), Iveco (-2,2%), Amplifon (-2,2%), Azimut (-2,2%) e Banca Generali (-2,1%), con i titoli del risparmio gestito che scontano lo scenario negativo dei mercati. Fiacche anche le banche con Intesa (-1,7%) e Banco Bpm (-1,5%) mentre hanno resistito alla corrente di vendite Tim (+0,6%) e Unipol (+0,2%). Continua a soffrire Mps, che ha perso un altro 4,3% in vista di un difficile aumento iperdiluitivo.

