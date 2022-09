MILANO, 22 SET - Avvio di seduta in evidente calo per Piazza Affari: dopo le decisioni della Federal reserve comunicate ieri a mercati europei chiusi, il primo indice Ftse Mib segna un ribasso dell'1,49%, l'Ftse All share un segno negativo dell'1,43%.

