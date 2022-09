MILANO, 21 SET - Avvio in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in flessione dello 0,7% a 21.620 punti. Sul listino principale guidano i ribassi Fineco (-1,9%), Buzzi (-1,7%) e Nexi (-1,6%).

