MILANO, 14 SET - Avvio in calo per la Borsa di Milano, il Ftse Mib in apertura cede lo 0,22% a 22.256 punti. Le vendite si concentrano sui titoli del settore energia e sulle utility con Hera in calo dell'1,15%, Eni dello 0,95%, Italgas dello 0,96 per cento. Tengono bene invece le banche con Bper in rialzo dell'1,3% e Banco Bpm dell'1,2%, Unicredit dell'1% e Intesa Sanpaolo dello 0,8%.

