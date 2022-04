MILANO, 06 APR - Avvio in leggero calo per la Borsa di Milano con il Ftse Mib che cede lo 0,2% a 24.903 punti. A frenare il listino i titoli del settore auto con Cnh in calo dell'1%, Pirelli dello 0,7% e Stellantis dello 0,6 per cento. Sugli scudi invece Saipem (+2,5%) e Nexi (+1%) nelle prime battute degli scambi.

