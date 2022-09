Borsa: Milano apre in calo, Ftse Mib -0,9%

MILANO, 28 SET - Avvio in calo per la Borsa di Milano, con una pioggia di vendite su tutto il listino. L'indice Ftse Mib cede lo 0,92% a quota 20.767 con banche ed energia a pesare maggiormente. Maglia nera è Stm (-4,9%), Unicredit cede il 2,6% e Banco Bpm l'1,8%, Saipem l'1,97%, Eni l'1,7 per cento. In controtendenza Tenaris che sale dello 0,9 per cento. Fuori dal listino principale Mediaforeurope (Mfe) scivola dopo i conti semestrali con l'utile in calo: Mfe A cede il 3,5% e Mfe B il 4,44 per cento.

