Le telecamere hanno pizzicato Zlatan Ibrahimovic battibeccare con qualcuno a bordo campo durante Milan Salisburego. "Non andare in giro a dire che non gioco più" dice chiaramente grazie al labiale. Coin chi ce l'aveva? Sui social il video è diventato virale. Secondo molti il fuoriclasse svedese stava parlando con Alessandro Alciato, il giornalista bordocampista per Prima.