MILANO, 12 APR - La Borsa di Milano apre in calo la seduta. L'indice guida Ftse Mib cede l'1,14% a 24.455 punti. In un listino quasi tutto 'in rosso' spiccano Leonardo che sale dell'1,8% e Ferrari dello 0,7 per cento.

