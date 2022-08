Borsa: Milano apre in lieve rialzo (+0,11%)

MILANO, 03 AGO - Piazza Affari apre in cauto rialzo. Il Ftse Mbi guadagna lo 0,11% a 22.374 punti. Nelle prime battute della seduta si mette in luce Tim nel giorno del Cda (+1,26%) e i bancari Banco Bpm (+0,78%) e Intesa (+0,72%). In fondo al listino principale Amplifon (-1,26%), Recordati (-1,24%) e Diasorin (-0,83%), quest'ultima in attesa della tirmestrale. Fuori dal paniere dei big Tod's non riesce a fare prezzo (+20% teorico) alla luce dell'opa di Della Valle a 40 euro per azione.

