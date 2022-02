MILANO, 21 FEB - La Borsa di Milano apre in rialzo, in linea con gli altri listini europei dopo l'annuncio del vertice Biden - Putin per affrontare il tema dell'Ucraina. Il primo indice Ftse Mib avanza dello 0,65% a 26.678 punti.

