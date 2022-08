MILANO, 16 AGO - La Borsa di Milano apre in rialzo. Il Ftse Mib, l'indice di riferimento guadagna lo 0,49% a 23. 083 punti. In cima al listino si portano Enel (+1,69%), St (+1,6%) e Tim (+1,2%). In controtendenza Amplifon che lascia il 5%, Tenaris l'1,3% e Fineco l'1,13 per cento.

