MILANO, 11 AGO - L'avvio degli scambi in Borsa a Milano porta l'indice guida, il Ftse Mib, in rialzo dello 0,5% a 22.819 punti nelle prime battute. Sul listino si mettono in evidenza Tim (+1,37%) e Unicredit (+0,99%). In fondo al listino Leonardo, in calo dello 0,44% e Italgas che perde lo 0,36 per cento.

