Borsa: Milano brilla con Hera, Tim e Banco, ko Tenaris

MILANO, 04 GEN - Ancora una seduta in deciso rialzo per Piazza Affari, che prosegue la striscia positiva iniziata nel 2023 riportandosi sui massimi dallo scorso aprile. Il Ftse Mib ha chiuso in progresso dell'1,74% spinto da banche e utilities, con Hera (+3,9%), Banco Bpm (+3,7%), Unicredit (+3,7%) ed Enel (+3,5% in testa ai rialzi. Acquisti anche su Pirelli (+3,5%), Interpump (+3,1%), Terna (+3%), Fineco (+2,9%) e Stellantis (+2,6%). Tra i titoli migliori Tim (+3,8%), in attesa che si sblocchi il dossier sulla rete. Fuori dal Ftse Mib si mettono in luce le azioni Mfe (+4,3% le B) mentre Mps (+2,6%) si consolida sopra i 2 euro dell'aumento di capitale, a 2,06 euro ad azione. Forti cali, invece, per i titoli petroliferi, in scia al tracollo del greggio: Tenaris ha perso il 7%, Saipem il 3% ed Eni l'1,5%. Male anche Erg (-2,8%) e Leonardo (-1,8%).

