Borsa: Milano brinda con le trimestrali, in vetta Moncler

MILANO, 28 LUG - Seduta d incorniciare per Piazza Affari sulla spinta delle trimestrali. Alla fine il Ftse Mib incassa un +2,1% e si riavvicina ai 22mila punti. Tiene anche lo spread che archivia la giornata in lieve calo e sotto i 234 punti con il rendimento del decennale italiano che scende al 3,15%. Maglia rosa del listino principale sono Moncler (+8%), Iveco (+6,6%) , Prysmian (+5,59%), questa che ha alzato le stime sull'anno. Bene tra gli altri da Azimut (+4,95%) a Amplifon (+3,3%) fino a Terna (+1,96%) spinta da conti sopra le attese, con investimenti in crescita. Di contro le vendite pesano su Recordati (-1,16%) , con gli utili scesi per l'impatto degli aggiustamenti contabili non monetari per l'acquisizione di EUSA Pharma. Prese di beneficio poi su Saipem (-1,96%) e Unicredit (-0,97%) quest'ultima dopo il balzo di ieri in scia alla semestrale migliore degli ultimi dieci anni.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA