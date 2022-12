Borsa Milano: cauta (+0,05%) con Europa, bene Banco Bpm

MILANO, 23 DIC - Si muove con cautela Piazza Affari (+0,05%) al pari degli altri listini europei (Francoforte +0,14%, Parigi -0,02%, Londra +0,11%) in attesa dei dati sull'inflazione americana all'indomani del calo legato alla tenuta del Pil Usa e quindi dell'economia statunitense che fa temere che la Fed non allenti la politica monetaria. Appesantiscono il listino milanese Saipem (-1,6%), Inwit (-1,08%) e Moncler (-0,87%) mentre corrono Iveco (+1,15%), Unicredit (+1,01%) e Banco Bpm (+0,95%) che ha venduto per 260 milioni il 65% delle proprie compagnie assicurative danni e protezione e ha stretto coi francesi un accordo commerciale per 20 anni. Fuori dal paniere principale Mondadori (-0,11%) è poco mossa dall'ipotesi di stampa di un interesse a rilevare la francese Editis da Vivendi .

