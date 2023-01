Borsa: Milano cauta (+0,1%), bene Leonardo e le banche

MILANO, 06 GEN - Avvio di seduta in cauto rialzo per Piazza Affari, che resta alla finestra, al pari degli altri listini europei, in attesa dell'inflazione dell'Eurozona e dei dati sul mercato del lavoro americano. Il Ftse Mib avanza dello 0,14%, con gli acquisti che si concentrano sui petroliferi, complice la ripresa del prezzo del petrolio, e sulle banche. Leonardo svetta (+1,2%) davanti a Tenaris (+0,8%), Saipem (+0,8%), Eni (+0,8%), Intesa (+0,8%), Banco Bpm (+0,7%) e Unicredit (+0,7%). In affanno invece i titoli del comparto medicale con Diasorin (-1%) e Amplifon (-0,6%), vendite su Stellantis (-1,1%) e Nexi (-1%) mentre è invariata Tim.

