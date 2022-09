Borsa: Milano cede (-0,7%) con Europa, giù Tim, ok Ferragamo

MILANO, 07 SET - Sono deboli le Borse europee alla vigilia della riunione dell Bce dalla quale si attende un rialzo dei tassi pari almeno allo 0,5% per tenere sotto controllo l'inflazione. Londra guida i cali (-1,06%) seguita da Parigi (-0,73%) e Francoforte (-0,67%) mentre Milano cede lo 0,77% appesantita da Tim (-2,76% al nuovo minimo di 0,19 euro) per i timori sulla rete, Tenaris (-2,36%) ed Eni (-1,97%) in linea col calo del greggio. In rialzo solo Prysmian (+0,9%) e Ferrari (-0,1%). Fuori dal paniere principale brilla Ferragamo (+3% dopo aver fatto un balzo del 5% in avvo) all'indomani della semestrale migliore delle attese.

