Borsa: Milano cede (-0,7%) con Europa,in luce Banca Generali

MILANO, 05 OTT - Milano ripiega (Ftse Mib -0,73%) con gli altri lsitini europei dopo il rally messo a segno nelle sedute precedenti sull'idea che le banche centrali potessero ammorbidire la loro politica di rialzo dei tassi. Resta comunque sugli scudi Banca Generali (+1,97%), indicata come possibile acquisto di Mediobanca (-0,35%) qualora Generali (-0,83%) decidesse di venderla. Bene anche Nexi (+0,9%), insieme a Leonardo (+0,61%) e a Diasorin (+0,42%): quest'ultima conta di ottene il via libera in Usa alla sua nuova piattaforma per i test molecolari covid. In fondo al listino scivolano invece gli automobilistici Pirelli (-2,2%), Stellantis (-1,53%) e Iveco (-1,5%). Fuori dal paniere principale rialza la testa Mps (+2%).

