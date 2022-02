Borsa: Milano cede oltre il 2%, giù banche rally Leonardo

MILANO, 28 FEB - La guerra in Ucraina continua a pesare su Piazza Affari, che in avvio di settimana vede l'indice Ftse Mib in calo di oltre il 2%, con gran parte del paniere in rosso a partire dalle banche. In particolare cedono Unicredit (-7,01%), esposta in Russia, ma anche Intesa (-4,72%), Banco Bpm (-3,43%) e Bper (-2,9%). In fotte calo Pirelli (-4,61%), che ha impianti in Russia. Segno meno anche per Exor (-2,098%, Stm (-2,06%) e Iveco (-2,6%). Rally di Leonardo (+17% a 8,19 euro), tra un congelamento al rialzo e l'altro, a seguito dell'annuncio dell'Ue di finanziare di inviare armi all'Ucraina e di finanziarne l'acquisto a seguito dell'invasione russa. In rialzo Tenaris (+1,89%), A2a (+0,79%), Italgas (+0,73%), Saipem (+0,44%), Terna (+0,31%), Enel (+0,3%) e Snam (+0,15%). Giù Eni (-1,61%).

