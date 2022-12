Borsa: Milano chiude debole con Tim e Moncler, sale Amplifon

MILANO, 02 DIC - La Borsa di Milano, così come il resto delle Piazze europee, chiude in calo mentre l'occupazione negli Stati Uniti sale sopra le attese e sui listini si riaccende il timore che la Fed prosegue nella politica aggressiva sui tassi. A Piazza Affari (Ftse Mib -0,26% a 24.621 punti) in testa Amplifon (+3,2%) e, a seguire, Campari (+1,99%) che con Moët Hennessy ha appena completato l'acquisizione dell'enoteca online Tannico. Bene poi nei finanziari Banca Generali (+2,38%) , Fineco (+1,94%), Azimut (+1,86%), Mediolanum (+1,27%). Poco mossa Unicredit (-0,11%) che ha raggiunto un accordo con i sindacati sul ricambio generazionale e previsto un premio in Italia di 2.400 euro di cui 800 euro contro il carovita. Sotta le lente Dea Capital (+28,85% a 1,47 euro) a ridosso del prezzo dell'opa di De Agostini fissato a 1,5 euro per azione. Tra le flessioni Moncler (-3,2%), Tim (-2%) dopo lo stop di Cdp al memorandum sulla rete e in attesa del percorso che il gruppo delle tlc possa intraprendere.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA