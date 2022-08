Borsa: Milano chiude in calo con energia, bene auto

MILANO, 02 AGO - Piazza Affari chude in calo ma contiene le perdite. Il Ftse Mib, appesantito dai big dell'energia, lascia lo 0,35 per cento. A pesare sul listino sono Eni (-2%), Enel (-1,8%) e Saipem (-4%). In coda anche Generali dopo i conti lascia l'1,9% e le prese di profitto, alla vigilia della trimestrale, frenano anche Pirelli (-1,9%). Bene invece, incuranti delle tensioni sui mercati europei, le auto con Iveco (+2,7%), Stellantis (+1,68%) e Ferrari (+1,06%). Sugli scudi anche Banco Bpm (+2,55%) e Snam (+1,19%).

