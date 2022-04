Borsa: Milano chiude in flessione del 2,12%

MILANO, 22 APR - La Borsa di Milano chiude la settimana in deciso calo, al pari delle altre Borse europee. Il Ftse Mib lascia sul terreno il 2,12% a 24.279 punti A pesare la Fed pronta ad accelerare sul rialzo dei tassi con una una stretta da mezzo punto già a maggio ma anche l'Fmi che ha messo in guardia dal rischio recessione Germania, Francia, Italia e Gran Bretagna. Maglia nera Saipem (-7,5%) dopo la corsa della vigilia in scia ai conti. Sotto pressione poi Ferrari (-3,5%) con il richiamo dei modelli 458 e 488 a livello mondiale per problemi ai freni.

