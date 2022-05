Borsa: Milano chiude in netto calo (-1,63%)

MILANO, 02 MAG - Chiusura pesante per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in ribasso dell'1,63% a 23.857 punti, in una seduta contrassegnata dalle preoccupazioni per la stretta monetaria in arrivo da parte della Fed, dai timori sulla crescita della Cina dopo il calo dell'indice pmi sabato. Oltra a quelli per la guerra in Ucraina e i suoi impatti sul mercato energetico, con i rischi per le forniture di gas e l'atteso embargo europeo al gas russo.

