MILANO, 18 NOV - Chiusura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso dell'1,38%, a 24.675 punti. Il listino milanese è entrato in una fase di 'bull market' o mercato rialzista, in scia a un rimbalzo di oltre il 20% dal minimo segnato lo scorso 12 ottobre.

