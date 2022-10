Borsa: Milano chiude in rialzo con Tim che svetta

MILANO, 18 OTT - Da una parte le trimestrali americane, dall'altra le mosse Ue per contenere i rialzi del gas e così i listini confermano il trend positivo. Milano arriva a superare anche la soglia del 2% di rialzo (+0,93% con il Ftse Mib a 21.518 in chiusura). Sul paniere principale la vetta è di Tim (+6,36%) con l'ipotesi di un'opa, alternativa all'accordo con Cdp sulla Rete che risveglia l'interesse sul titolo. Ma sotto la lente c'è sempre Mps che, al secondo giorno di aumento, vede in ripresa i diritti (+38,5 nel finale) con le azioni che tengono la soglia dei 2 euro (2,01). Per il resto viaggiano spedite Poste (+3,6%) Diasorin (+4,5%) con le banche come Intesa Sanpaolo (+3,4%) . Sul versante opposto cede Tenaris (-1,99%) con il petrolio in flessione. Vendite anche su Terna (-1%) e cedenti Snam (-0,4%), Italgas (-0,66%). Tra gli altri Campari lascia sul terreno l'1,35%).

