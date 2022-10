Borsa: Milano chiude in rialzo con Unicredit, Diasorin

MILANO, 31 OTT - La Borsa di Milano chiude la prima seduta della settimana in rialzo (Ftse Mib +0,55% a 22.652 punti) e sui massimi da metà agosto con il pil che cresce a sorpresa. Da segnalare lo sprint di Diasorin (+2,48%), spinta dalla raccomandazione d'acquisto di Exane Bnp e di Tenaris (+2,58%). Bene anche Amplifon (+1,86%). Acquisti poi su Campari (+2%) che ha annunciato l'acquisizione di una quota iniziale del 70% in Wilderness Trail Distillery. Tra le banche si conferma il buon momento di Unicredit (+2,37%) dopo la trimestrale con il titolo a 12,54 euro sui massimi da febbraio. Sotto la lente Mps che nell'ultimo giorno utile per l'esercizio dei diritti sull'aumento (da domani l'inoptato) cede l'1% a 1,9 euro. Tra gli altri vendite su Moncler (-3,5%), Interpump (-3%), Banca Generali (-2,8%).

