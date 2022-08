MILANO, 24 AGO - La seduta, iniziata in calo, si chiude in rialzo per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha archiviato un guadagno dello 0,23% a 22.431 punti. Hanno brillato sul listino milanese Diasorin (+2,84%) e Campari (+2,4%) ma è di fatto lo stop alle vendite su banche e sui titoli più pesanti come Enel (+0,10%) o Tim (+0,86%) che hanno fatto virare l'indice.

