MILANO, 26 OTT - La Borsa di Milano chiude in rialzo. Il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,45% a 22.389 punti trainata da Unicredit che, dopo i conti, ha chiuso in rialzo del 4,3 per cento.

