Borsa: Milano chiude in rialzo, in testa A2a e Saipem

MILANO, 25 OTT - Seduta positiva per Piazza Affari (Ftse Mib +1,4% a 22.289 punti), con uno strappo nel finale così come per le altre Borse europee trainate dal Wall Street sull'onda delle trimestrali e con i rendimenti dei titoli di Stato in discesa. A Milano in evidenza A2a (+5,85%), Saipem (+6,15%), Moncler (+6,3%). Sotto la lente Mps con il titolo che recupera leggermente in scia alle notizie di un contributo di una trentina di milioni da parte di alcune Fondazioni nell'aumento di capitale. Le azioni chiudono a +1,7% a 1,983 euro, ancora sotto i 2 euro che rappresentano il prezzo di sottoscrizione delle azioni nell'aumento di capitale. Nell'ultimo giorno di negoziazione dei diritti, i titoli hanno fatto rotta verso l'azzeramento, perdendo quasi il 90% a 2,5 centesimi. Sempre tra i bancari poco mossa Unicredit a 11,5 euro (+0,12%) in attesa dei conti del terzo trimestre che verranno diffusi domani mattina e che il consensus degli analisti vede con un miliardo di utile. Tra gli altri cede un marginale 0,27% la Juve dopo l'avviso di conclusione delle indagini notificato dalla Procura di Torino sui bilanci del club.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA