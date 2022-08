Borsa: Milano chiude in rialzo, Tod's vola sopra prezzo opa

MILANO, 03 AGO - La Borsa di Milano chiude sui massimi di giornata spinta da un'altra tornata di trimestrali positive. Il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,98% a 22.569 punti. Fuori dal listino principale la regina di Piazza Affari è però Tod's che con un rialzo del 20,29% si porta sopra il prezzo dell'opa di Della Valle a 40,20 euro. Sugli scudi Banca Mediolanum(+5,77%), Banco Bpm (+5%), Bper (+4%) e Pirelli (+4,49%). Tim, scattata in rialzo sulle attese per un rialzo delle stime, ha chiuso in progresso del 3,87 per cento con conti che in parte superano le attese degli analisti.

