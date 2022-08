MILANO, 25 AGO - Chiusura di seduta poco mossa per Piazza Affari, come gli altri listini europei in attesa di ascoltare domani le parole del presidente della Fed, Jerome Powell, a Jackson Hole. Il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in rialzo dello 0,1% a 22.454 punti

