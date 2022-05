Borsa: Milano chiude positiva (+1,12%), sprint Nexi e Saras

MILANO, 17 MAG - (RIPETIZIONE CON TESTO CORRETTO ALLA 27/a RIGA) Piazza Affari ha chiuso la seduta in rialzo insieme alle altre borse europee, con gli indici Usa in territorio positivo dopo dati favorevoli sul fronte delle vendite al dettaglio e della produzione industriale in aprile Oltreoceano. L'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,12% a 24.301 punti tra scambi sottili, seppure in lieve ripresa, per poco più di 2 miliardi di euro di controvalore. In crescita a 191,4 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo dei titoli decennali in progresso di 11,7 punti al 2,955%. Una tendenza registrata anche in Gran Bretagna (+15 punti), Francia (+10,5 punti) e in Germania (+10,9 punti) con le ipotesi di un rialzo dei tassi da parte della Bce che potrebbe arrivare allo 0,5%, come ha indicato il 'falco' Klaas Knot, governatore della Banca Centrale Olandese in caso di peggioramento dell'inflazione. Acquisti sulla fintech Nexi (+4,19%), numero uno dei pagamenti elettronici, sulla scia dei dati sulle vendite Usa, che hanno spinto anche il settore del lusso, insieme alla riduzione delle restrizioni in Cina per il Covid 19. In vetta al listino pure Unipol (+3,32%), dopo la raccomandazione d'acquisto degli analisti di Beremberg. Bene Iveco (+3,23%), Cnh (+2,5%) e Banco Bpm (+3,04%), insieme a Bper (+2,29%) e Intesa (+1,82%), mentre si è mossa con più cautela Unicredit (+1%). Il rialzo del greggio, positivo nel corso della seduta e in ritirata (-0,55% a 113,59 dollari al barile) a Borse europee chiuse, ha sostenuto Eni (+0,77%), mentre Saras (+5,35%) ha replicato il rally della vigilia dopo la trimestrale piaciuta agli analisti finanziari. Pochi i segni meno, limitati a Hera (-1,65%), Diasorin (-1,25%), Campari (-0,93%), Pirelli (-0,4%) e Atlantia (-0,13%). Scivolone tra i minori per Mairee Tecnimont (-2,66%) e Pininfarina (-3,04%).

