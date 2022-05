Borsa: Milano chiude positiva con le banche, brilla Bper

MILANO, 10 MAG - La Borsa di Milano (+1,04%) chiude in rialzo ma, insieme agli altri listini europei, perde smalto dopo il calo di Wall Street. Sui mercati azionari scattano le prese di profitto, dopo la performance negativa della vigilia, mentre si attenua il nervosismo sui titoli di Stato con i rendimenti in netto calo. Lo spread tra Btp e Bund ha concluso la seduta in flessione a 200 punti base, con il tasso del decennale italiano sotto il 3% al 2,99%. A Piazza Affari corrono le banche con Bper (+7,8%) che si mette in mostra dopo i conti del primo trimestre. Bene anche Unicredit (+5,5%), Intesa (+1,7%) e Banco Bpm (+1%). In luce Pirelli (+3,9%), nel giorno dei risultati del trimestre con l'utile balzato a 109,8 milioni di euro. Chiusura in deciso rialzo anche per Campari (+2,4%), con l'acquisizione del marchio Picon, tra i leader di mercato degli aperitivi bitter in Francia. In ordine sparso il comparto dell'energia con il petrolio in calo. Sale Eni (+1,4%), Tenaris (+1%) mentre scivola Saipem (-6,6%), quest'ultima alle prese con le vicende relative al riassetto e all'aumento di capitale. Andamento positivo per le utility dove avanzano Iren (+1,7%), A2a (+1,2%), Hera (+1,1%) e Enel (+0,5%). Seduta in calo anche per Leonardo (-3%), Diasorin (-2,4%), Iveco (-1,6%) e Ferrari (-1,4%).

