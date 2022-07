Borsa: Milano conferma rialzo (+1,45%), bene Intesa e Unicredit

MILANO, 06 LUG - Si conferma in rialzo Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,45% a 21.006 punti con il differenziale tra Btp e Bund tedeschi in rialzo a 191,1 punti e il rendimento annuo italiano in crescita di 2,5 punti al 3,158%. Sostengono il paniere Mediolanum (+2,48%), Fineco (+2,48%), Nexi (+2,4%), Banca Generali (+2,31%), Intesa (+2,26%) e Unicredit (+2,19%). Più caute Bper (+1,73%) e Banco Bpm (+1,53%). Non fa prezzo Saipem (-0,88% teorico) in fase di aumento di capitale, mentre i pochi segni meno si limitano a Diasorin (-0,45%) e Recordati (-0,68%). Acquisti su Poste (+2,01%), Moncler (+1,92%), Ferrari (+1,9%), Stellantis (+1,87%), Pirelli (+1,8%) ed Stm (+1,29%). Il rialzo del greggio (Wti +1,79% a 101,27 dollari al barile), risalito sopra la soglia dei 100 dollari, sostiene Eni (+2,14%) e Saras (+1,9%). Rimbalzano Iveco (+1,93% teorico), congelata per eccesso di volatilità, e Cnh (+1,64%), mentre a monte della catena di controllo si evidenzia Exor (+2,5%).

