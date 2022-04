Borsa: Milano conferma rialzo (+1%), bene Unicredit ed Stm

MILANO, 29 APR - Piazza Affari conferma il rialzo nella prima mezz'ora di scambi, con l'indie Ftse Mib in crescita dell'1,08% a 24.313 punti. In luce Unicredit (+2,55%), con lo spread in calo a 180,5 punti e il rendimento annuo dei Btp decennali in calo di 2,7 punti al 2,68%, Più caute Bper (+1,04%), Intesa (+0,82%) e Banco Bpm (+0,62%). Bene Moncler (+2,21%), Stm (+2,5%), sull'onda lunga della trimestrale, Cnh (+2,79%) e Stellantis (+1,94%). Acquisti anche su nexi (+2,49%), Exor (+1,57%) e Ferrari (+1,79%). Pochi i segni meno, limitati a Snam (-0,72%), Inwit (-0,64%), Italgas (-0,56%) e A2a (-0,55%). Sprint di Landi Renzo (+5,63%), dopo la formalizzazione dell'ingresso di Itaca Equity Holding (Tamburi) e il lancio di un aumento di capitale da 60 milioni da approvare oggi in assemblea.

