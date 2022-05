Borsa: Milano conferma rialzo (+1%),spread risale oltre 189

MILANO, 13 MAG - La Borsa di Milano conferma l'andamento positivo dell'avvio con il Ftse Mib che guadagna l'1% a 23.733 punti. Lo spread tra Btp e Bund risale e oltrepassa a i 189 punti (189,5) con il rendimento del decennale italiano che cresce al 2,8%. Sul listino in evidenza Amplifon (+4%). A seguire St (+3%), Diasorin (+2,5%). Dimezza la corsa Tim (+1,46%) dopo la fiammata in avvio sull'accordo con Open Fiber nelle aree bianche. Sotto la lente poi Unipol, finita anche in asta, e che cede il 3,83%in scia al nuovo piano industriale al 2024. Chiamato ''Opening new ways' prevede la generazione di utili cumulati per 2,3 miliardi di euro nel triennio e il pagamento di dividendi complessivi per 750 milioni di euro. Unipolsai cede il 2,87%. Bene banca Generali (+1,3%) in attesa dei conti. Poco mossa Generali (-0,03%) dopo la nomina dei comitati.

