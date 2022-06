Borsa: Milano corre con Recordati e Interpump, ko Saipem

MILANO, 24 GIU - Seduta sugli scudi per Piazza Affari, che si accoda alla corsa dei listini europei e di Wall Street, e rimbalza dai minimi da gennaio 2021 toccati ieri. L'attenuarsi dei timori di recessione e la speranza di una traiettoria meno aggressiva sui tassi, alimentati dalla revisione al ribasso dell'indice del Michigan sulle aspettative di inflazione dei consumatori e dai commenti del componente della Fed, James Bullard, sull'economia americana, hanno fatto accelerare i listini nel pomeriggio, dopo l'apertura di New York. A Milano il Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 2,33%, con tutti segni più ad eccezione di Saipem, crollata nuovamente alla vigilia della partenza dell'aumento di capitale da due miliardi (-21,8%). Regina del listino è stata Recordati (+7,6%), seguita da Interpump (+6,6%), Italgas (+5,3%) e Moncler (+5%). In forte recupero anche Inwit (+4,5%), A2A (+4,3%), Prysmian (+4%), Unipol (+3,9%) e Generali (+3,7%). Positivi anche i bancari con in testa Banco Bpm (+3,3%) e Bper (+3,2%). Poco mosse Unicredit (+0,2%) e Tim (+0,1%) mentre Mps, reduce dal piano industriale, è salita dell'1,3%.

