Borsa: Milano cresce (+1%) con Europa, scivola Tim

MILANO, 09 FEB - Piazza Affari cresce con le altre Borse europee: a tirare i mercati soprattutto il dato dell'inflazione tedesca leggermente sotto le stime, che fa sperare in un allentamento della politica monetaria della Bce. La Borsa migliore è quella di Francoforte che sale dell'1,4%, seguita da Amsterdam (+1,3%) e Parigi (+1,2%), con Milano che cresce di un punto percentuale. In leggero calo lo spread a 184 punti, con il rendimento del Btp a 10 anni al 4,14%. In Piazza Affari debole Tim, che scende del 3% teorico in asta di volatilità dopo i rialzi recenti. Debole anche Bper (-2,5%) dopo i conti resi noti ieri a mercati chiusi, e Saipem che cede l'1,4%. Tra i titoli principali spicca Unicredit in rialzo del 2,6%, mentre tra i gruppi a bassa capitalizzazione Mps segna un aumento del 3% a 2,38 euro.

