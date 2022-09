Borsa: Milano debole con Europa, positiva Unicredit

MILANO, 22 SET - Partenza negativa per la Borsa di Milano e tutti i mercati azionari europei sui segnali che le banche centrali occidentali proseguiranno nella stretta anti-inflazione: dopo un avvio comunque peggiore, Amsterdam cede un punto percentuale e mezzo, Parigi e Francoforte l'1,3%, Milano l'1%, con Londra e Madrid che ondeggiano su cali al di sotto del punto percentuale. Dopo i violenti ribassi sulle decisioni del Cremlino, la Borsa di Mosca prova un rimbalzo e sale di circa due punti percentuali con gli indici Moex e Rtsi. Il gas scende di circa il 2% ad Amsterdam a 187 euro, mentre il petrolio tiene sugli 83 dollari al barile. Si conferma debole l'euro su quota 0,983 contro il dollaro, in lieve tensione i titoli di Stato europei con il Btp a 10 anni a un tasso del 4,13% e lo spread verso la Germania piuttosto stabile rispetto all'avvio di seduta. In Piazza Affari, dove il clima sembra progressivamente migliorare dopo una partenza difficile, Stm cede il 3,4%, con Diasorin, Moncler e Tenaris in ribasso di oltre due punti percentuali. Bene il Banco Bpm (+1,2%) e soprattutto Unicredit, che sale di due punti percentuali.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA