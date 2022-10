Borsa: Milano debole, corre Leonardo, timori per aumento Mps

MILANO, 21 OTT - Piazza Affari chiude debole, ma senza scivloni, l'ultima seduta della settimana grazie all'andamento di Wall Street che ha aiutato i listini europei a mettere da parte i rinnovati timori sui tassi e quindi sugli effetti recessivi per l' economia. E' rientrata anche la tensione iniziale sui titoli di stato che hanno visto ridursi i rendimenti che si erano allargati nella prima parte della giornata. La Borsa di Milano ha comunque vissuto a distanza e senza esserne influenzata le attese per il nuovo governo guidato da Giorgia Meloni e per il giudizio di S&P sull'Italia. A guidare i cali sono stati Campari (-3,11%), Moncler (-2,94%) e Inwit (-2,84%) mentre Leonardo ha brillato (+2,53%) davanti a Banca Generali (+2,45%), Unicredit (+1,4%) e Fineco (+1,38%). Fuori dal paniere principale, fiato sospeso per Mps che con l'aumento di capitale in corso a 2 euro per azione ha terminato sotto tale soglia di sicurezza (-0,95% a 1,99 euro).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA